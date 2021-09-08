Свитолина завершила свой путь на US Open, проиграв малоизвестной канадской теннисистке

Первая «ракетка» Украины, одесситка Элина Свитолина не смогла пробиться в полуфинал заключительного в сезоне турнира серии Grand Slam — Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в Нью-Йорке с общим призовым фондом $57,462 млн.

Об этом сообщает XSPORT.

Пятая ракетка мирового рейтинга, коей является одесситка, уступила 73-й ракетке WTA, 19-летней теннисистке Лейле Фернандес, которая сотворила очередную сенсацию.

«Матч растянулся почти на два с половиной часа. В первом сете единственный брейк сделала канадка, чего ей хватило для победы в стартовой партии – 6:3», — говорится в сообщении.

Во втором сете уже Элина вернулась в игру и после двух реализованных брейк-поинтов вела 5:1. Последующие два гейма выиграла Фернандес, но одесситке удалось повторить счёт первого сета, но уже в свою пользу.

Отмечается, что в решающем сете теннисистки поочерёдно выиграли несколько геймов на чужой подаче, но Свитолина под конец сета оказалась в роли отстающей – 2:5. Вновь проявив упорство, Элина сделала брейк на заказ. Исход матча решался на тай-брейке, который для нашей теннисистки со старта не задался – после первых пяти розыгрышей 1:4 в пользу канадки.

И вновь Элине удалось вернуться в игру. Забрав 8-й розыгрыш, она восстановила паритет – 4:4. Но всё же удача чуть больше улыбнулась Фернандес – 7:5 на тай-брейке и канадка оказалась в полуфинале US Open, а Свитолина зачехлила ракетку.



Как сообщала Одесса News, одесская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в полуфинал US Open в миксте с австралийцем Максом Пёрселлом.

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