Одесская теннисистка Ястремская на Открытом турнире в США установила свой личный рекорд

Вторая «ракетка» Украины, одесситка Даяна Ястремская в миксте с австралийцем Максом Пёрселлом вышли в полуфинал US Open.

Как сообщает Xsport, дуэт менее, чем за час, расправился с четвертьфинальными соперниками – Ярославой Шведовой и Фабрисом Мартином 6:2, 6:3.

«Даяна впервые в карьере дошла до этой стадии», — говорится в сообщении.

Однако парный дуэт Даяны и украинской теннисистки Марты Костюк покинул розыгрыш Открытого чемпионата США. Украинки проиграли Габриэле Дабровски и Луизе Стефани 7:6, 4:6, 2:6.

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