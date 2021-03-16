Одесская каратистка Анжелика Терлюга завоевала «бронзу» в Турции

Одесская каратистка Анжелика Терлюга завоевала бронзовую медаль на соревнованиях в Турции.

Об этом сообщает Украинская федерация каратэ.

Отмечается, что в Стамбуле прошёл этап Премьер-лиги Karate 1. Представители Украины завоевали две медали — «серебро» у черновчанина Ризвана Талибова и «бронза» у Анжелики Терлюги. Кроме того, Екатерина Кривая и одесситка Анита Серёгина остановились в шаге от бронзовых наград, заняв пятые места.

Анжелика Терлюга начала турнир с побед над соперницами из Индии (8:0) и Швейцарии (4:1). Затем одесситка одолела принципиальную титулованную оппонентку — итальянку Сару Кардин (2:0). А вот в полуфинале Анжелика уступила при ничейном счете 5:5 Валентине Торо Менезес (Чили). Зато в бронзовом финале она нанесла поражение ещё одной принципиальной сопернице — болгарке Ивет Горановой.

Следующий этап Премьер-лиги должен пройти в Лиссабоне (Португалия) 30 апреля — 2 мая.

Как сообщала Одесса News, Анжелика Терлюга признана лучшей каратисткой мира всех времён в категории до 55 кг.

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