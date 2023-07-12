Свитолина на турнире в Уимблдоне обыграла первую ракетку мира и вышла в 1/2 финала

Одесская теннисистка Элина Свитолина на Уимблдонском турнире впервые выиграла у нынешней первой ракетки мира польки Иги Швёнтек, попав, таким образом, в полуфинал знаменитых теннисных состязаний.

Об этом сообщает споривное издание XSPORT.

Отмечается, что в первом сете одесситка отыгралась с 3:5 по геймам. Вторая партия началась с паузы из-за установления крыши в связи с дождём.

«Свитолина выиграла дебютный гейм второго сета, но и первой же отдала свою подачу. Судьба партии решалась на тай-брейке. Элина повела 4:1, но дожать не сумела – 5:7. В третьем сете украинка выиграла два гейма на подаче соперницы и не отдала ни одного гейма на своей – 6:2», — комментирует издание ход поединка.

Отмечается также, что это была вторая встреча теннисисток – в 2021 году в Риме Швёнтек обыграла Свитолину в двух сетах.

После матча Свитолина рассказала о своей победе над первой ракеткой мира: «Я не знаю, что происходит в моей голове. Это невероятно. Я очень-очень рада, что получила ещё один шанс здесь сыграть. Провести отличный матч в отличной атмосфере было невероятно. Я боролась. Было непросто. Ига – первая ракетка мира, всегда борется. Это был невероятный матч, и я рада, что выиграла. Ига не только невероятная чемпионка, но и прекрасный человек. Она одна из первых стала помогать украинскому народу. Непросто играть с человеком, с которым разделила столько хороших моментов. Я горжусь тем, как сегодня выложилась», — сказала Элина.

Элина призналась, что «игра была очень тяжёлой. Когда вы играете со своей хорошей подругой, это сложно, потому что вы не хотите, чтобы она проиграла. Когда я была вдали от тенниса, я действительно болела за нё. Я была очень довольна её результатами и действительно была поражена тем, что она делает. Это замечательно. Да, я бы сказала, что эта игра было довольно сложной, если честно».

Первая ракетка мира Ига Швёнтек, в свою очередь, сказала, что, «стоя возле сетки, я сказала Элине, надеюсь, она выиграет этот турнир. Вы знаете, как это бывает в теннисе: выиграть турнир «Большого шлема» очень сложно. Я знаю, что она очень этого хочет. Поэтому я буду за неё болеть, тем более, что мы относимся друг к другу с большим уважением».

За финал Свитолина сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy