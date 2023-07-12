Война унесла жизнь бойца ВСУ, жителя Одесской области Юрия Барского

24 мая жители Любашевской громады в Одесской области провели в последний путь своего земляка Юрия Барского, который умер 22 мая во время исполнения служебных обязанностей вследствие сердечно-сосудистой недостаточности.

Об этом сообщили в пресс-службе Любашевской громады.

С первых дней войны матрос Юрий Барский вместе с боевыми побратимами давал отпор врагу в самых горячих точках на передовой на разных направлениях Украины и с честью выполнял свой воинский долг.

«Он пошёл на войну уже мотивированный на Победу. Прошёл военное учение НАТО в Испании. Вывозил с поля боя раненых побратимов, а позже и тела погибших. Верил в лучшее будущее, верил в Победу и каждый день неустанно приближал её. Но сердце Защитника не выдержало ужасов войны», – говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, 21 мая 2023 года во время выполнения боевой задачи погиб 30-летний боец ВСУ, житель Беляевки Одесской области Денис Садчук.

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Фото: Любашевская громада

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