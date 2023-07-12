Жители столицы Литвы восторженно встретили чету Зеленских

В Литовской Республике Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в мероприятии, организованном в рамках кампании «Поднимаю флаг за Украину в НАТО».

По собщению на официальном сайте Офиса Президента Украины, на площади Лукишкес в Вильнюсе Владимира и Елену Зеленских встретили Президент Литвы Гитанас Науседа и первая леди Диана Науседене.

Главы двух государств получили из рук волонтёра, соучредителя волонтёрского движения Blue and Yellow Йонаса Охмана флаг Украины, переданный украинскими военными из города Бахмута Донецкой области, где продолжаются ожесточённые бои с российскими оккупантами. Также этот флаг пронесли по улицам Вильнюса бегуны-марафонцы.

Президент Литвы в выступлении отметил, что во время своего недавнего визита в Киев поделился с Владимиром Зеленским идеей поднятия флага с поля боя на площади Вильнюса, который доставят бегуны, и выразил радость, что это удалось организовать.

«Я радуюсь тому, что мы идём вперёд. И я думаю, что Украина действительно будет членом НАТО. Мы не имеем права действовать иначе, потому что сейчас цена, которую платит Украина, самая высокая. Это цена крови. Ценой своей крови, своих жизней украинцы дают нам время, чтобы мы могли подготовиться и дать достойный отпор России. Россия не победит», – заявил Гитанас Науседа.

Зеленский отметил, что украинское боевое знамя, которое сегодня взовьётся над Вильнюсом, привезено из города Бахмута, где происходит одно из наиболее определяющих битв за свободу в Европе, и именно так его будут вспоминать наши дети и внуки.

«Этот наш боевой флаг из Бахмута означает, что никогда снова литовцам не придётся сражаться против российских солдат ни под Вильнюсской телебашней, ни в любом другом месте вашей столицы, вашей страны! Литва всегда будет только вашей! Этот наш флаг означает, что никогда снова не будет депортаций из стран Балтии в Сибирь. Никогда снова не будет разделений Польши и унижения захватчиками Венгрии. Никогда снова не будет танков в Праге и «зимних войн» против свободы Финляндии… Никаких оккупаций в Европе больше не будет!» – подчеркнул Владимир Зеленский.

По словам Президента, украинский флаг хоть и пробит пулями, но жив, горд и свободен, и это означает, что и каждый флаг стран Европы будет живым, гордым и свободным.

«Там, в руинах Бахмута, на полях других сражений в Украине останутся разбитыми российские захватнические амбиции. И не Украина или кто-нибудь другой в нашей Европе, а именно они, российские захватнические амбиции, будут в руинах», – акцентировал Глава государства.

Он отметил, что верит в решение партнёров Украины, которое сделает НАТО сильным и решительным.

«Я хотел бы, чтобы эта вера стала уверенностью – уверенностью в решениях, которых мы заслуживаем – все мы заслуживаем – и которых ожидает каждый наш воин, каждый наш гражданин, каждая наша мать, каждый наш ребёнок. И разве это большое желание? НАТО обеспечит Украине безопасность. Украина сделает Альянс более сильным», – сказал Владимир Зеленский.

По завершении выступлений прозвучал Государственный гимн Украины. Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас торжественно поднял флаг Украины на площади Лукишкес.

После торжественной процедуры состоялся концерт.

Кстати. Первая леди Украины Елена Зеленская была в вышиванке от украинского бренда Gunia Project. На сайте бренда указано, что стоимость такого наряда составляет 9,8 тыс. грн. Свой образ она дополнила чёрными брюками. В руках Зеленская держала букет жёлтых роз, которые ей подарила супруга президента Литвы Диана Науседа. Владимир Зеленский выбрал для мероприятия рубашку и брюки в стили милитари.

Как сообщала Одесса News, 11 июля Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс для участия в мероприятиях саммита НАТО, в ходе которого Украина хочет получить чёткие гарантии безопасности и понятную перспективу членства в Альянсе.

Фото: ОПУ, агентство ЕРА

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