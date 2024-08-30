В бою за Украину погиб житель Одесской области Вадим Партеко, светлая ему память

Сегодня вспоминаем 32-летнего Вадима Партеко — уроженца села Шабо Белгород-Днестровского района Одесской области.

Как сообщала Белгород-Днестровская райгосадминистрация, Вадим получил смертельное ранение в районе населённого пункта Малая Токмачка в Пологовском районе Запорожской области 2 февраля 2024 года.

С военным попрощались в родном селе 8 февраля.

Одесса News сообщала о гибели 24 августа 2024 года на фронте при выполнении боевого задания на линии столкновения солдата механизированного отделения мехбатальона, жителя Измаила Алексея Гайсюка.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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