Одесская прокуратура начала расследование очередного военного преступления россиян

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) — ракетно-дроновому обстрелу Одессы ночью 14 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, ночью 14 августа, вооружённые силы РФ совершили воздушную атаку ракетами и беспилотными летательными аппаратами по Одессе, по предварительным данным, ракетами типа «Калибр» и дронами «Shahed».

«По предварительной информации, трое мирных жителей получили ранения. Информация о других пострадавших уточняется. В результате атаки и пожара существенных разрушений получили гипермаркет и общежитие одного из учебных заведений, повреждены многоквартирные дома, торговые объекты, учебные заведения, офисные помещения и автомобили», — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что «осмотр продолжается, устанавливается полный перечень разрушений и повреждений. На местах событий правоохранители фиксируют очередное военное преступление России».

Как сообщала Одесса News, по словам мэра Одессы Геннадия Труханова, состоянием на 8:00 14 августа, в результате падения обломков и взрывной волны в Одессе пострадали 113 домов, из них 7 учебных заведений, один из которых — памятник архитектуры.

Фото: Одесская облпрокуратура

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