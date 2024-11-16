58-летний Тайсон уступил на ринге блогеру Полу

58-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон уступил на ринге 27-летнему боксеру-блогеру Джейку Полу.

Об этом 16 ноября сообщил CNN, пишет издание ГОРДОН.

Боксёрский поединок прошёл в ночь на 16 ноября на стадионе AT&T в Арлингтоне (США), большую часть боя контролировал Пол. Блогер одержал победу по единогласному решению судей (80:72, 79:73 и 79:73).

Boxing Scene написал, что болельщики освистали Пола, когда он появился на ринге в автомобиле, на заднем сиденье которого была клетка с голубем, под песню Фила Коллинза In the Air Tonight как намёк на старое увлечение Тайсона и его сцену в фильме «Похмелье в Вегасе». Вместо этого присутствующих существенно ободрил выход «Железного Майка», но фиксатор на его правом колене и напряжённый ход указывали на то, как пройдет бой.

Первые раунды прошли спокойно, боксёры привыкали к стилям ведения боя друг друга, пишет CNN. Однако в третьем раунде Тайсон проявил агрессию и нанёс сильные удары противнику. Однако Пол ответил несколькими точными ударами и постепенно обессилил «Железного Майка».

В третьем раунде Пол нанёс несколько хуков, однако в более активную атаку пошёл с пятого раунда, указывает Boxing Scene. В шестом он выдавал удары в упор, используя джебы. В начале седьмого раунда Тайсон снова вышел на ринг и отразил хук противника, но Пол вернулся в ритм и совершил комбинацию из трёх ударов. Как пишет спортивное издание, крик болельщиков заменили разъярённые свистки.

Последние раунды были похожи на предыдущие. Впрочем, за считанные секунды до конца поединка Пол выразил уважение «Железному Майку» и несколько раз откланялся ему.

Как отметил СNN, Тайсон, отвечая на вопрос после боя, доказал ли он миру, что, несмотря на возраст, может выдержать дистанцию, подчеркнул, что «никому ничего не доказывал, кроме как себе». По его словам, он доволен тем, что может делать.

В то же время Пол рассказал, что равнялся на Тайсона, а боксировать с «человеком-иконой» было для него за честь.

Тайсон завершил карьеру в 2005 году. С 1985 года американец провёл 58 боев, победив в 50 из них, шесть завершились поражением Тайсона, а два боя – вничью.

В 1992 году Тайсон был приговорён к шести годам за изнасилование, но досрочно освобождён через три года. После окончания спортивной карьеры Тайсон снимается в кино.

Боксёр поддержал Украину после нападения РФ.

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