В Одессе футболистам «Вереса» удалось преодолеть сопротивление «Черноморца»

17 марта поединок в Одессе между «Черноморцем» и ривненским «Вересом» завершил программу 21-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги (УПЛ).

Встреча на прерывавшейся из-за воздушной тревоги стадионе «Черноморец» завершилась в пользу гостей — 1:0, сообщает в Facebook ФК «Черноморец».

Решающий мяч на 6-й минуте забил Марко Мрвальевич.

Турнирная таблица: «Шахтер» – 43 очка (после 19-ти игр), «Кривбасс» – 43 (21), «Днепр-1» – 39 (21), «Динамо» – 38 (18), «Движение» – 36 (21), «Полесье» – 33 (21), «Ворскла» – 29 (21), «ЛНЗ» – 25 (20), «Колос» – 24 (20), «Черноморец» – 23 (20), «Александрия» – 23 (20), «Заря» – 19 (18), «Оболонь» – 18 (20), «Верес» – 16 (20), «Металлист 1925» – 16 (21), «Минай» – 10 (20).

Одесса News информировала, что в предыдущем, 20-м туре Украинской футбольной Премьер-лиги в Одессе футболисты «Черноморца» проиграли полтавской «Ворскле» со счётом 0:1.

Фото: ФК «Черноморец»/Facebook

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