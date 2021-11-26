Аргентина: Куда дели сердце Марадоны

Аргентинский журналист, писатель и врач Нельсон Кастро рассказал в своей книге, что тело футболиста Диего Марадоны похоронили без сердца.

Об этом сообщило издание Гордон со ссылкой на издание Marca.

По словам Кастро, группа футбольных фанатов клуба «Химнасия и Эсгрима» планировала похитить сердце. Но когда об этом узнали, сердце Марадоны якобы извлекли.

Он также добавил, что сердце извлекли также и для выяснения причины смерти Марадоны. Кастро рассказал, что сердце футболиста было увеличенным и весило 500 г.

Как сообщала Одесса News, Марадона умер 25 ноября 2020 года от сердечного приступа в возрасте 60 лет.

Кстати. 27 ноября 2929 года аргентинские СМИ сообщали, что полиция собирается выяснить, была ли халатность со стороны медиков, которые в последнее время следили за состоянием здоровья экс-футболиста. В рамках этого дела прошли обыски у врача-нейрохирурга Леопольдо Луке, которого заподозрили в непредумышленном убийстве и неоказании помощи Марадоне. Врач же заявил, что сделал всё возможное для спасения экс-футболиста. В рамках дела о смерти Марадоны прокуратура Аргентины выдвинула обвинения также психиатру Агустине Косачов.

По информации аргентинского спортивного канала TyC Sports, Марадона оставил завещание, в котором просил забальзамировать его тело.

На клубном уровне Марадона наиболее известен благодаря выступлениям за «Бока Хуниорс» (1981–1982, 1995–1997), «Барселону» (1982–1984) и «Наполи» (1984–1991). В 1986 году Марадона стал победителем чемпионата мира в составе сборной Аргентины, проходившего в Мексике. Он был признан лучшим игроком турнира. С 2008-го по 2010 год Марадона был главным тренером сборной Аргентины.

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