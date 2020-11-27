Прощание с Диего Марадоной сопровождалось массовыми беспорядками

26 ноября в столице Аргентины — Буэнос-Айресе — пришлось досрочно прервать церемонию прощания с аргентинским футболистом Диего Марадоной, поскольку она переросла в столкновения с полицией.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на аргентинское издание Infobae.

Беспорядки начались, когда полиция за два часа до окончания церемонии закрыла главный вход во дворец Casa Rosada, где был размещён гроб с футболистом. Люди, которые стояли в очереди, чтобы попасть в президентский дворец, стали вылезать на забор вокруг него, бросать в полицейских бутылки и камни. Полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и водомёты.

Así fueron los incidentes en la puerta de la Casa Rosada https://t.co/d6AWOzG2lp pic.twitter.com/cXySRq6CMk — infobae (@infobae) November 26, 2020

Сообщается, что с самого утра тысячи фанатов ждали своей очереди на улицах Буэнос-Айреса, чтобы увидеть гроб, перед тем как вечером его отвезут к месту погребения.

«Мы спокойно становились в очередь, и внезапно полиция начала стрелять резиновыми пулями. Сумасшедшие, я просто хочу попрощаться с Диего», — сказал 35-летний мужчина, пришедший во дворец.

В конце концов, некоторым фанатам удалось пробраться во внутренний дворик резиденции.

Así está el Patio de las Palmeras en Casa Rosada https://t.co/d6AWOzG2lp pic.twitter.com/worobnmTTA — infobae (@infobae) November 26, 2020

Президент Аргентины Альберто Фернандес попросил дочерей Марадоны продолжить церемонию прощания на три часа, но это не помогло успокоить людей, и они продолжали прорываться. Дочери Марадоны «со слезами на глазах обняли гроб и попросили фанатов успокоиться», пишет Infobae. Для безопасности гроб сначала перенесли в другое помещение, а затем церемонию прощания завершили досрочно.

Se llevaron el féretro de Diego Maradona del salón donde se realizaba la ceremonia y cortaron el ingreso a la Casa Rosada https://t.co/Bpu2hNOoSr pic.twitter.com/uI2Z4reAy3 — infobae (@infobae) November 26, 2020

Пытаясь уменьшить уровень напряжения, в министерстве внутренних дел сообщили, что процессия с гробом будет идти по заранее определённому маршруту, чтобы все желающие могли попрощаться.

В сеть попало фото тела футболиста Диего Марадоны в открытом гробу со стоящим рядом работником похоронного бюро, который демонстрирует поднятый вверх большой палец. Другая рука находится на лбу усопшего. Всё это происходило в похоронном бюро, где подготавливали тело. Телеканал TN сообщил, что сотрудник уже уволен, семье Марадоны были принесены извинения.

По информации аргентинского спортивного канала TyC Sports, Марадона оставил завещание, в котором просил забальзамировать его тело.

Как сообщала Одесса News, 25 ноября в возрасте 60 лет скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. Президент страны объявил три дня национального траура.