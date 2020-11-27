Одесский порт посетила делегация европейских экспертов

По инициативе регионального управления Государственной пограничной службы Украины, 27 ноября Одесский порт посетила группа экспертов проекта международной технической помощи «Поддержка ЕС в сфере интегрированного управления границами в Украине».

Как сообщает Администрация Одесского морского порта, в состав делегации входили специалисты по организации работы пунктов пропуска (ППр) во главе с экспертом по написанию концепции модельных ППр, гражданином Германии господином Манфредом Шульцем.



Визит состоялся в рамках программы знакомства европейских партнёров Госпогранслужбы с практиками организации процедур пограничного и таможенного контроля и процессов оформления пассажиров, товаров и транспортных средств и соответствующей инфраструктуры в пунктах пропуска в Одесском порту и в порту «Южный».

В администрации Одесского порта с делегацией встретились главный диспетчер порта Владимир Бахчиванжи, другие специалисты. После короткой презентации производственных возможностей предприятия, портовики ответили на вопросы гостей.

Отмечается, что экспертам ЕС по интегрированному управлению границами была предложена обзорная автобусная экскурсия с заездом на контейнерные терминалы в Хлебной гавани и на Карантинном молу порта.

Как сообщала Одесса News, 12 октября Одесский порт посетила делегация польского порта Гданьск во главе с председателем правления администрации порта господином Лукашем Грейнке.

Фото: Одесса News/Александр Александров, Администрация Одесского морского порта