Во Франции на воду спущен первый катер для охраны морских границ Украины

9 декабря во Франции спущен на воду первый катер FPB98MKI, построенный для охраны морских границ Украины.

Как сообщает Госпогранслужба, в настоящее время завершаются окончательные работы по монтажу, наладке и подготовке оборудования корабля к швартовым испытаниям. И уже весной после проведения ходовых испытаний ожидается прибытие нового катера в Украину.



Отмечается, что при спуске катера на воду присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Вадим Омельченко, Генеральный директор компании ОСЕА Ролан Жоассар, представители руководства и менеджмента этой компании, рабочей группы Госпогранслужбы по надзору за строительством катеров.

Вадим Омельченко поблагодарил французскую сторону за выполнение контракта и отметил, что 5 из 20 катеров, которые планируется построить, будут произведены в Украине с помощью французских специалистов на украинских мощностях в Николаеве.

Кстати. Построенный катер может развивать скорость до 30 узлов (около 60 км/ч). Его испытания начнутся на следующей неделе и продлятся до конца января. В ближайшее время во Францию ​​прибудут украинские моряки-пограничники, которые под кураторством специалистов предприятия ОСЕА будут учиться эксплуатировать и обслуживать новую технику.



Фото и видео: Госпогранслужба

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