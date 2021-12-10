Зеленский и Байден полтора часа общались по телефону

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский 9 декабря провели телефонный разговор, длившийся полтора часа.

«Президент США ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным. Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе. Затронули ход внутренних реформ в Украине», – написал в Twitter Зеленский.

Как сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1», «это уже стало хорошей традицией, что разговоры президентов Украины и США проходят в очень откровенной, очень прямой атмосфере».

«Байден очень откровенно сказал Путину и предупредил обо всех последствиях, если в Кремле примут решение об эскалации возле украинских границ, вплоть до вторжения на территорию Украины. Байден сказал очень чётко: вместе с партнёрами они готовы к беспрецедентным санкциям, если такое случится», – отметил Ермак.

Среди других тем разговора – вступление Украины в НАТО и помощь Вашингтона Киеву.

По словам Ермака, Зеленский также поднимал темы строительства газопровода «Северный поток – 2» и «внутренней дестабилизации».

Ермак утверждает, что Байден поздравил Зеленского «с очень большим прогрессом в проведении реформ, особенно это касается судебной власти».

«А в конце Байден даже сказал такие слова, они очень важны: «Я уверен, что у вас, господин президент, есть возможности, и я верю, что вы сделаете то, что никто до вас не делал в стране. Потому что у меня особое отношение к вашей стране, я её очень люблю, я её очень уважаю, очень хорошо знаю и я очень верю в её успех», – повторил Ермак слова американского лидера.

Также, по словам Ермака, Байден очень чётко сказал, что решение о вступлении Украины в НАТО — это только решение украинского народа,.. и он этот вопрос даже не готов был обсуждать с Путиным, и это зависит от Украины и от членов НАТО.

По информации сотрудницы CNN Дженнифер Ханслер, президенты разговаривали по защищённой линии связи.

Кстати, это был третий телефонный разговор Зеленского и Байдена, первый состоялся в апреле, второй – в июне. Также в сентябре президенты двух стран провели двухчасовую встречу в США, а в ноябре переговорили на полях климатической конференции в Шотландии.

Как сообщала Одесса News, Байден и Путин 7 декабря провели переговоры в режиме видеоконференции. В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил «глубокую обеспокоенность» Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки «освоения» территории Украины. «Поэтому Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений», – сказал он.

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