Куда шло украинское судно «Донбасс»

9 декабря Федеральная служба безопасности России заявила, что украинский корабль «Донбасс» шёл по направлению к Керченскому проливу, который после оккупации Крыма контролирует Россия.

По данным ФСБ, «корабль управления «Донбасс» на запросы не реагирует. Действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания».

«9 декабря т.г. в 09:12 корабль управления «Донбасс» ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Заявок в соответствии с Обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утверждёнными приказом Министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 г. №313, на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было. В 13:45 сопровождающий его корабль береговой охраны ПС ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства (в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом). Получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует. «Донбасс» находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет», – говорится в заявлении ФСБ.

Штаб Операции объединённых Сил (ООС) заявил, что корабль «Донбасс» не заходил в «чувствительные зоны», а выполнял задачи в своих территориальных водах. «В настоящее время «Донбасс» возвращается на базу».

«Заявления со стороны России о якобы продвижении украинского корабля в сторону Керченского пролива являются информационной атакой», — заявил министр обороны Алексей Резников в эфире программы «Право на власть».

«Было провокационное заявление российской стороны, со стороны эфэсбешных кораблей, будто наш украинский корабль представляет угрозу и почти атаковал Керченский пролив. На самом деле это очень странно, потому что это поисково-спасательное судно наше, без вооружения, которое выполняло свою работу, находилось за 18 морских миль (более 33 км) в Азовском море, которое является морем общего пользования. То есть, мы абсолютно на законных основаниях там находились. Интересно, что эта провокационная информационная атака была сделана во время разговора Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джозефом Байденом», — рассказал Резников.

По его словам, угрозы для украинского корабля и экипажа нет, он «уже почти вернулся в порт, никаких инцидентов не произошло».

Делегация Украины во время 19-х ежегодных консультаций по выполнению Документа о мерах по укреплению доверия и безопасности в военно-морской сфере на Чёрном море, которые завершились в Вене в формате телеконференции, заявила, что милитаризация оккупированного Россией Крыма подрывает принципы, заложенные в этом Документе.

Как заявили украинские дипломаты, РФ постепенно превращает Черноморский регион в военную зону, а Крымский полуостров становится «сильно милитаризованной базой материально-технического обеспечения, используемой для вмешательства в разных дальних горячих точках, в том числе в Сирии и Ливии».

Для справки. Весной 2014 года Россия оккупировала Крым после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признаётся Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров. После этого Россия начала наращивать военные силы в Азовском и Чёрном морях, а также препятствовать судоходству в Черноморском регионе.

Корабль управления «Донбасс» был построен в 1969 году. После раздела Черноморского флота СССР его переименовали в «Краснодон», а в 2001 году – в «Донбасс». Во время оккупации Россией украинского полуострова Крым в 2014 году он оказался под российским контролем, но позже Украина вернула его.

Как сообщала Одесса News, 5 декабря министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что «Канада, США и Великобритания могли бы разместить своих военных возле линии фронта в Украине, а также в других городах, где Россия могла бы их видеть».



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