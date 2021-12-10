В Одесской области поджигатели уничтожили 4 фермерских трактора

На территории частной фермы в Измаильском районе Одесской области сгорели 4 трактора.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.
Уточняется, что пожар произошёл 8 декабря. «В 16:41 в Службу Спасения поступило сообщение о том, что ночью, около 01:15 минут возник пожар на территории частного фермерского хозяйства, расположенного в Измаильском районе Одесской области, в селе Первомайское, по улице Вишнёвая. В результате пожара огнём повреждены и частично уничтожены 4 фермерских трактора», — говорится в сообщении.
Спасатели не вызывались, поскольку пожар был ликвидирован местными жителями водой из вёдер на общей площади в 45 квадратных метров.
Вероятная причина пожара, по мнению ГСЧС – «занесение источника зажигания извне неустановленным лицом (лицами)».
Отмечается, что ущерб составляет около 1 млн. 500 тыс. грн.
Погибших и пострадавших на месте происшествия нет.
Как сообщала Одесса News, 8 декабря спасатели обнаружили обгоревшее тело человека при тушении пожара в одноэтажном доме села Монаши Белгород-Днестровского района Одесской области.
Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области
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