В Одесской области поджигатели уничтожили 4 фермерских трактора

На территории частной фермы в Измаильском районе Одесской области сгорели 4 трактора.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Уточняется, что пожар произошёл 8 декабря. «В 16:41 в Службу Спасения поступило сообщение о том, что ночью, около 01:15 минут возник пожар на территории частного фермерского хозяйства, расположенного в Измаильском районе Одесской области, в селе Первомайское, по улице Вишнёвая. В результате пожара огнём повреждены и частично уничтожены 4 фермерских трактора», — говорится в сообщении.

Спасатели не вызывались, поскольку пожар был ликвидирован местными жителями водой из вёдер на общей площади в 45 квадратных метров.

Вероятная причина пожара, по мнению ГСЧС – «занесение источника зажигания извне неустановленным лицом (лицами)».

Отмечается, что ущерб составляет около 1 млн. 500 тыс. грн.

Погибших и пострадавших на месте происшествия нет.

Как сообщала Одесса News, 8 декабря спасатели обнаружили обгоревшее тело человека при тушении пожара в одноэтажном доме села Монаши Белгород-Днестровского района Одесской области.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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