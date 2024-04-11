Пожар в посёлке Нерубайском едва не унёс с собой жизнь человека

Вечером 10 апреля в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в посёлке Нерубайское, по улице Киевской.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«На месте спасателями установлено возгорание открытым пламенем двух сараев и крыши жилого дома. Во время ликвидации пожара из дома спасён мужчина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уже через час пожар был полностью ликвидирован на общей площади ~ 500 м кв. метров.

«В результате пожара погибли 11 голов свиней. Причина, ущерб и детали – устанавливаются. Привлекались 6 единиц техники и 25 спасателей ГСЧС Одессы; 1 единица техники и 2 человека личного состава от местной пожарной команды «Нерубайское»», — отчитались спасатели.

Без жертв был пожар сегодня, 11 апреля, в 3 ночи в доме в переулке Волжский Приморского района Одессы. Здесь загорелась квартира, балкон на 2-м этаже и крыша жилого дома. Во время тушения пожара со второго этажа эвакуированы 2 человека. В 03:50 пожар был ликвидирован на общей площади ~ 15 м кв. метров с помощью 21 спасателя.

Одесса News информировала о сильном пожаре, произошедшем 9 апреля по улице Известковой в Одессе.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3Q