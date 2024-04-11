Зеленский: «Я не смогу покинуть свою страну ни при каких обстоятельствах»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен покидать Украину, даже если ситуация «станет сложнее, чем была».

Об этом он сказал в интервью Bild,опубликованном 10 апреля, пишет издание ГОРДОН.

Журналист в ходе беседы отметил, что Зеленский в начале полномасштабной войны отказался покинуть Киев, заявив союзникам, что ему нужно оружие, а не такси. Он спросил Президента, отказался ли бы он от нового предложения уехать, чтобы спасти себя и свою семью, если бы ситуация в Украине ухудшилась.

«Если ситуация станет сложнее, чем была? Я не уверен, что это уместный сигнал для всех, а не только для меня. Я думаю, что самая тяжёлая ситуация осталась в прошлом. Это моё мнение. В первую очередь. Самый плохой период уже позади», – ответил Зеленский.

Журналист Bild подчеркнул, что ситуация в войне вполне может ухудшиться.

«Да, вы правы. Никто не знает, что будет завтра. Правда? А мы живём сегодня. И боремся сегодня. Мы живём одним днём. Но я не могу и никогда не поступлю так, я не смогу покинуть свою страну ни при каких обстоятельствах», – резюмировал Зеленский.

Одесса News информировала, что украинские власти предусмотрели разные варианты развития событий на случай возможного убийства кого-то из руководства государства.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в апреле 2024 года подчеркнул, что «Украина приближается к критическому моменту» и промедление с восстановлением поддержки со стороны США стоит жизней украинцев.

Зеленский в июне 2022 года говорил, что ему неоднократно предлагали эвакуироваться из страны в безопасное место и управлять процессом, но он сознательно отказался. «В первый день войны многие лидеры звонили по телефону мне и говорили, что надо убегать. Это было искренне, они хотели помочь. Они говорили, что готовы предоставить всё, что нужно: самолёты, вертолёты, автомобили. Я отказался и сказал, что нам нужно оружие, и мы останемся здесь».

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