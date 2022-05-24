Зеленский: В случае, если меня убьют…

Украинские власти предусмотрели разные варианты развития событий на случай возможного убийства кого-то из руководства государства.

Об этом 23 мая сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, запись опубликована Офисом Президента в Facebook.

«Согласно нашему законодательству, в нашем государстве есть кому руководить в такой ситуации (покушении на Президента. – Ред.). И мы это ясно понимали: если будет, например, покушение, и если будет такая ситуация – оккупированный город, оккупированный Киев – то я должен был думать, кто будет заниматься управлением государством, чтобы не потерять государство, чтобы не потерять руководство страной, не потерять все наши институты, начиная с армии и заканчивая финансовыми институтами», — сказал Зеленский.

Он уточнил, что такие учреждения должны работать ежедневно, постоянно, ведь люди должны получать заработную плату, социальную помощь, пенсии.

Президент отметил, что Украина является парламентско-президентской республикой и управлять государством будет кому.

«Мы были подготовлены и разделены: я, премьер-министр и председатель парламента. У нас парламентско-президентская республика. Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу. Мы разделили Кабмин на две части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов», – рассказал Глава государства.

Говоря о вероятном покушении, он заметил, что было много попыток его совершить. Попытки покушения на себя Зеленский сравнил с фильмом «День сурка».

«Столько усилий, люди тратили силы и деньги… Я уже готов им и помочь. Но утром я просыпаюсь и просыпаюсь. Поэтому я к этому отношусь достаточно философски», – сказал он.

«Мы все решили отстаивать нашу страну и никуда не бежать, а оставаться в Украине и быть теми, кто мы, на своих должностях, каждый на своём месте. Мы понимаем, что такая угроза ежедневно… Ну, пока я жив, и это не голограмма, я реально с вами разговариваю», — сказал Зеленский.

Кстати. The Times 4 марта писала, что на Зеленского в течение недели трижды покушались отряды убийц, но потерпели неудачу.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил в интервью «Украинской правде», которое вышло 9 марта, что попыток покушения на Зеленского, по его оценке, было более 10.

20 марта Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в Украину начали прибывать группы боевиков, связанных с владельцем ЧВК «Лига» («Вагнер») Евгением Пригожиным (его называют «кремлёвским поваром» и близким к президенту РФ Владимиру Путину человеком). По данным разведки, ключевые «мишени» этих наёмников – Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В Кремле отрицают, что планировали убийство Президента Украины.

В начале мая в интервью проекту 60 Мinutes австралийского телеканала Nine Network Зеленский заявил, что не считает чем-то «ужасным» покушения на его жизнь.

Как сообщала Одесса News, 22 мая Зеленский сказал, что «от 50 до 100 человек могут погибать у нас на самом сложном направлении на востоке».

Фото: ОПУ

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