В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Свирский, светлая память

19 сентября на фронте погиб житель Мологовской громады в Одесской области Дмитрий Свирский – внук 95-летнего Коновалова Дмитрия Карповича, одного из последних ветеранов Второй мировой войны.

Об этом сообщили в Белгород-Днестровской райгосадминистрации.

В молодости Дмитрий Карпович защищал Родину от нацистских захватчиков. А его внуку пришлось воевать уже с другими нацистами, на этот раз российскими. Дедушка ждал внука с Победой Украины в этой жестокой войне с теми, деды которых когда-то были с ним по одну сторону баррикад.

Но, к сожалению, встретить внука Дмитрию Карповичу не суждено.

Дмитрий погиб во время выполнения боевого задания в Херсонской области в районе острова Казацкий. В июле Герою исполнилось 37 лет.

Прощание с Дмитрием Свирским прошло 23 сентября в в селе Молога.

Одесса News информировала, что 22 сентября в Измаиле Одесской области попрощались с погибшим на фронте младшим сержантом гранатомётного взвода роты огневой поддержки батальона морской пехоты Валентином Стефаником.

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Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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