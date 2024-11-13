Спецоперация СБУ: в Крыму убит глава штаба ракетной бригады Черноморского флота РФ

Утром 13 ноября российские Telegram-каналы написали, что в Севастополе подорвался автомобиль с военным, предварительно, в днище машины могло сработать самодельное взрывное устройство.

Позже так называемый губернатор города Михаил Развожаев подтвердил смерть военнослужащего, однако имени не указал.

Как сообщает издание ГОРДОН со ссылкой на собственные источники в СБУ, подорван автомобиль руководителя штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота РФ Валерия Транковского. За этим стоит Служба безопасности Украины.

Сообщается, что в результате взрыва российскому военному оторвало ноги, он погиб от потери крови.

«Транковский был «абсолютно законной целью с точки зрения законов и обычаев ведения войны», ведь он отдавал приказы на запуски крылатых ракет из акватории Чёрного моря по гражданским объектам в Украине, в том числе при обстреле Винницы «Калибрами» в июле 2022 года, когда погибли 29 мирных жителей. Кроме того, он неоднократно обстреливал Одессу и другие мирные города, в результате чего также гибли гражданские», — говорится в сообщении.

«Символично, что российский военный преступник, на руках которого кровь десятков мирных украинцев, закончил свою бесславную жизнь на улице Тараса Шевченко в Севастополе. Расплата за злодеяния – это лишь вопрос времени. Ни один оккупант и убийца не может чувствовать себя в безопасности, где бы он не находился», – подчеркнул информированный источник в СБУ.

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