Мэр Одессы: ракетный удар по Белгород-Днестровскому району — страшная трагедия

Очередное преступление РФ и страшная трагедия в Одесской области — ракетный удар по Белгород-Днестровскому району.

Так прокомментировал ночной обстрел Белгород-Днестровского района 1 июля Одесский городской голова Геннадий Труханов на своей странице в Facebook.

«Удар был нанесён ночью, по базам отдыха и жилому многоэтажному дому, где спали мирные люди. По состоянию на 09:30 утра известно о 18 погибших, среди них — двое детей. Пострадали десятки людей», — написал мэр Одессы.

Все, кто причастен к преступлениям оккупантов, должны и будут отвечать за каждую каплю украинской крови. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Сил и веры нам всем, — резюмировал Геннадий Труханов.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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