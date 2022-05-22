Дом ЖК «Тирас» в Одессе, пострадавший от попадания ракеты, будет восстановлен

Мэр Одессы Геннадий Труханов провёл выездное рабочее совещание в связи с окончанием первоочередных противоаварийных работ ЖК «Тирас».

В ходе этих работ, по информации официального сайта «Одесса» городского совета, были укреплены аварийные конструкции и стабилизировано здание жилого дома ЖК «Тирас», получившего 23 апреля 2022 года серьёзные повреждения в результате вражеского ракетного обстрела. Эти работы помогли остановить дальнейшее разрушение дома.

Из-за обстрела повреждены две его секции, разрушено более 400 кв.м несущих конструкций на четырёх этажах, 30 квартир одесситов уничтожены полностью, ещё 62 – получили разрушения различной степени.

Отмечается, что по результатам совещания принято решение начать восстановительные работы двух пострадавших секций.

«Попадание ракеты в жилой дом – это общая беда всех одесситов. Я благодарен всем, кто откликнулся и совместно с городскими структурами оказывает помощь», – сказал Геннадий Труханов.

Фото: «Одесса»

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