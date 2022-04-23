Мэр Одессы побывал на месте попадания ракеты в жилой дом

Сегодня, 23 апреля, по Одессе нанесён ракетный удар.

Ракетное попадание в жилой дом. Есть пострадавшие. На месте работают спасатели и медики, оказывается вся необходимая помощь. Пятеро одесситов доставлены в городские больницы, оказывается медицинская помощь.

По словам прибывшего на место трагедии мэра Одессы Геннадия Труханова, все службы работают максимально оперативно и скоординированно, продолжается работа по ликвидации последствий разрушения.

«Всё это произошло сегодня, когда мирная Одесса готовилась к Светлому Христовому Воскресению. Верю в наказание за зло и справедливость. А значит – в победу Украины над извергами», – сказал Геннадий Труханов.

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