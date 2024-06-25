Нацбанк ввёл в обращение монету «Медицинские силы ВСУ»

Национальный банк ввёл в обращение новую оборотную памятную монету «Медицинские силы Вооружённых Сил Украины».

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Эта монета продолжает серию «Вооружённые силы Украины» и посвящена самоотверженному труду военных медиков, которые обеспечивают квалифицированную и специализированную медицинскую помощь как военнослужащим, так и гражданскому населению, оказавшемуся в зоне боевых действий», — говорится в сообщении.

Аверс монеты – идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года, на нём в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и герб Украины.

На реверсе монеты по кругу размещены надписи «профессионализм и милосердие» и «Медицинские силы Вооружённых сил Украины». В центре композиции рельефно изображена эмблема командования Медицинских сил ВСУ, в основе которой – «британский» геральдический щит. Центральным элементом щита является крест, на который наложена стилизованная змея, обвивающая ныряльщика. Крест символизирует признанный в Европе и мире знак всесторонней помощи и защиты, а змея, обвивающая ныряльщика, – символ Медицинских сил. На заднем плане схематически изображены пиксели камуфляжа.

Как и все другие оборотные монеты Украины, оборотная памятная монета «Медицинские силы Вооруженных сил Украины» обязательна к приёму по её номиналу для всех видов наличных платежей и зачисления на счета.

Отмечается, что Национальный банк будет постепенно подкреплять оборотными памятными монетами банки для последующей их выдачи клиентам. Эти монеты будут приниматься от клиентов как обычные оборотные монеты номиналом 10 гривен. Постепенно в наличное обращение будет введено почти 10 млн. штук таких оборотных памятных монет.

Как сообщала Одесса News, в июне 2924 года Нацбанк выпустил памятную монету номиналом в 5 гривен из нейзильбера, посвящённую донорству крови.

Фото: Нацбанк Украины

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