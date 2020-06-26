Завотделением Одесской горбольницы поймалась на взятке

25 июня сотрудники прокуратуры, полиции и СБУ Одесской области задержали заведующую отделением одной из городских больниц Одессы во время получения взятки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, завотделением попалась на взятке, которую получила за бесплатное медицинское обследование.

«Установлено, что заведующая систематически заставляла подчинённых получать от граждан неправомерные средства за проведение бесплатных исследований и в дальнейшем передавать указанные средства ей в качестве взятки. В случае отказа предоставлять деньги, медработников ждали препятствия в работе и инициирование вопроса об их освобождении», — говорится в сообщении.

Сейчас продолжается проведение неотложных следственных действий, после которых будут решены вопросы относительно объявления взяточнице о подозрении и избрании ей меры пресечения.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2019 года в Одессе на взятке поймали сотрудника СБУ, который с подельником вымогал деньги у предпринимателя.

Фото: Прокуратура Одесской области