С 1 июля вырастет максимальный размер пособия по безработице

В Украине с 1 июля по закону о госбюджете на 2020 год увеличится один из ключевых социальных стандартов — прожиточный минимум, от которого зависит, в частности, размер максимальной помощи по безработице.

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что на сегодняшний день прожиточный минимум на одного человека составляет для трудоспособных лиц 2 102 гривни, а с 1 июля вырастет до 2 197 гривен. Это означает, что те, кто получает максимальную помощь по безработице (рассчитывается в процентном соотношении от среднего дохода за последние 6 месяцев работы и не может превышать сейчас четыре прожиточных минимума, то есть 8 408 грн.), с 1 июля будут получать больше — 8 788 гривен в месяц.

Что касается размера минимальной помощи по безработице, то он останется без изменений.

Подчёркивается, что на период карантина Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы увеличил минимальный размер помощи по безработице с 650 до 1 000 гривен.

Кстати. Минимальный размер помощи по безработице устанавливается для лиц, указанных в ч.2 ст.22 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы» (застрахованные лица, признанные в установленном порядке безработными, которые в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица в качестве безработного, по данным Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования имеют страховой стаж менее шести месяцев).