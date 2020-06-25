Венедиктова сказала, что на подъём Delfi в Одессе не должны тратиться госденьги

Владелец севшего на мель в акватории одесского пляжа Дельфин танкера Delfi получил разрешение перенести сроки ликвидации судна с побережья на один месяц.

Об этом сообщило издание «Пушкинская» со ссылкой на капитана Одесского порта Кирилла Цюпко.

По словам капитана, 23 июня была дана отсрочка до 20 июля, хотя ранее планировалось провести снятие судна с мели до 25-го июня.

«Срок продлили потому, что новый генпрокурор сказала, что это всё должно быть сделано за средства судовладельца. На это не должно быть потрачено ни копейки государственных денег. Вот такая политическая позиция нашего правительства», — отметил капитан порта.

Как сообщала Одесса News. судовладелец предложил поднимать перевозивший нефтепродукты танкер при помощи специальных воздушных баллонов, так как городские власти Одессы выступают категорически против распила судна непосредственно на месте затопления, что подтвердил в очередной раз и мэр Геннадий Труханов на заседании горисполкома 25 июня.

«Позиция города однозначна: если судно распилить, то всё, что находится в его трюмах, вытечет в акваторию пляжа и окажется на берегу. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Поэтому нужно обеспечить эвакуацию судна — поставить его на киль. На это по расчётам необходимы 68 дней, причём по морскому кодексу сделать это должен собственник судна», — отметил градоначальник.

Он также посетовал на то, что затянувшийся процесс ликвидации танкера Delfi с одесского пляжа стал очень политизированным.

«Многие из так называемых политических деятелей Украины, которые полгода не замечали этого судна, сейчас стараются на нём пиариться и поднимать за счёт этого свой рейтинг. Ничего не сделав для того, чтобы решить проблему на самом деле… Что бы там кто ни делал — можете приходить на берег, можете бросаться друг в друга песком, можете там пиариться, срок от этого меньше не станет. К сожалению, мы вынуждены сталкиваться с тем, что на наш берег выбрасывает какие–то неопознанные корабли. Мало нам, что к нашим берегам прибивает всяких неопознанных политиков», — возмутился Геннадий Труханов.

Госэкоинспекция установила, что в результате утечки 21 июня нефтепродуктов с затонувшего танкера Delfi превышены нормативы предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в морской воде возле одесского пляжа «Дельфин» в более 16 раз.

Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый 22 июня проинформировал министра инфраструктуры Владислава Криклия, что владелец танкера Delfi не способен поднять судно и убрать его из акватории порта. Поэтому он предложил Администрации морских портов Украины своими силами поднять танкер с мели.