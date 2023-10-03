7 участников вырубки деревьев в одесском заповеднике отправят на скамью подсудимых

Прокуроры Одесской областной прокуратуры сообщили о подозрении 7 участникам преступной группы по факту незаконной вырубки деревьев в защищаемых лесных насаждениях.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

По данным следствия, житель Раздельнянского района организовал преступную группу, в состав которой вошли трое его земляков, а также должностное лицо Захаровской объединённой территориальной громады, эколог и сотрудник Павловского лесничества.

С целью обогащения сообщники осуществили вырубку лесного массива «дуба пушистого», занесённого в Красную книгу Украины, на территории ботанического заказника «Павловский» Захаровской ОТГ Одесской области.

Дельцов задержали «на горячем» – во время сруба и вывоза очередной партии древесины.

«Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 30 кубометров дров и другие лесоматериалы, автомобиль «КАМАЗ», бензопилы, топоры, мобильные телефоны, черновые записи», — говорится в сообщении.

Размер ущерба, нанесённого окружающей среде, устанавливается, продолжается осмотр лесных участков.

Отмечается, что в настоящее время 6 подозреваемых взяты под стражу с альтернативой внесения залога, ещё одному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Одесса News информировала, что в сентябре 2023 года должностному лицу филиала «Ананьевское лесное хозяйство» ГП «Леса Украины» сообщено о подозрении в незаконной вырубке леса на территории Национального природного парка «Куяльницкий» на 79 млн грн.

Фото: Одесская облпрокуратура

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