Трагедия: в Одесской области из водоёма водолазы достали тела двух подростков

2 октября в Службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Опытное Одесского района во время купания в искусственном водоёме исчезли двое детей.

О трагическом происшествии сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что на место происшествия прибыли водолазы ГСЧС, вытащившие из воды тела двух 13-летних мальчиков.

«На месте происшествия с родителями погибших работают психологи ГСЧС. Все детали происшествия выясняются полицией», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в Одесском районе, в Авангардовской территориальной общине, селе Новая Долина 7 сентября пошёл купаться в местном пруду и утонул гражданин 1964 года рождения.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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