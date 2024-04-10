Сильный пожар на Известковой в Одессе тушили 18 спасателей

9 апреля вечером в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в по улице Известковой в Одессе.

Об этом в Facebook сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что прибывшие на 5 спецмашинах 18 пожарных установили возгорание крыши в частном одноэтажном жилом доме.

«Подразделения работали по повышенному номеру вызова. В 23:32 пожар был ликвидирован на общей площади 150 м². Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что 8 апреля 2024 года спасатели ликвидировали пожар в 4-этажном доме на Большой Арнаутской в Одессе.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3Q