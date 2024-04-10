СБУ задержала в Одесской области экс-нардепа при попытке побега из Украины

Киберспециалисты Службы безопасности помешали бегству из Украины бывшего народного депутата от запрещённой Партии регионов.

Злоумышленник задержан вблизи пограничного пункта пропуска в Одесской области, — сообщает в Facebook Управление СБУ в Одесской области.

«Оттуда 60-летний фигурант пытался уехать в соседнюю страну как личность непризывного возраста. По данным следствия, в 2020 году он стал депутатом горсовета Бахмута от запрещённой ОП-ЗЖ. После захвата части региона фигурант пошёл на сотрудничество с врагом и перерегистрировал собственную компанию интернет-провайдера по российскому законодательству», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экс-нардеп предоставил ФСБ полный доступ к имеющемуся оборудованию, что позволило российской спецслужбе контролировать интернет-активность местного населения. Сам депутат переехал на подконтрольную Украине территорию и управлял компанией в удалённом режиме. Именно он распорядился регулярно платить средства в бюджет России в виде «налогов» и «сборов». Тем самым он финансировал военно-промышленный комплекс России и её оккупационные группировки, воюющие против Украины.

Кроме того, злоумышленник публично оправдывал вооружённую агрессию России, о чём неоднократно рассказывал в чатах прокремлёвских Теlegram-каналов. Впоследствии злоумышленник решил скрыться за границей.

Во время обыска у задержанного изъяты мобильный телефон и черновые записи с доказательствами его преступных действий.

В настоящее время депутату доложено о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооружённой агрессии РФ против Украины, глорификация её участников). Также решается вопрос дополнительной квалификации незаконной деятельности фигуранта.

Ему грозит тюремное заключение.

Фамилию задержанного СБУ не называет.

Одесса News информировала, что в марте 2023 года в результате спецоперации в Киеве и Одессе задержаны два агента ФСБ, готовившие ракетные удары по воинским частям Сил обороны и объектам энергетики и телекоммуникаций в трёх регионах Украины.

Фото: УСБУ в Одесской области/Facebook

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