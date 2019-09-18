Эпатажный одесский нардеп сохранил за собой кресло в ПАСЕ

В состав постоянной делегации Верховной Рады 9-го созыва в Парламентской ассамблее Совета Европы вошли семь народных депутатов от «Слуги народа» и по одному от других фракций и групп, в том числе народный депутат от фракции “Европейская солидарность” Алексей Гончаренко.

Об этом одесский нардеп написал на своей странице в Facebook.

«Определён состав украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы», — отметил Гончаренко.

По его словами, от фракции «Слуга народа» вошли Марина Бардина, Александр Мережко, Мария Мезенцева, Леся Забуранная, Сергей Кальченко, Елизавета Ясько, Юлия Овчинникова.

От фракций «Оппозиционная платформа — За жизнь» в делегацию вошла Юлия Лёвочкина, «Батькивщина» — Сергей Соболев, «Европейская солидарность» — Алексей Гончаренко, «Голос» — Леся Василенко, от депутатской группы «За будущее» — Дмитрий Лубинец.

Такой же состав делегации в ПАСЕ обнародован и на официальном сайте Верховной Рады.

«Верю, что нам удастся оставить разногласия и объединиться на международной арене ради Украины. С завтрашнего дня приступаем к работе!», — написал нардеп.

Гончаренко, как сообщала Одесса News, неоднократно эпатировал украинцев и европейское сообщество своим поведением в ПАСЕ и вне её. Так, в своё время он высказал уверенность, что шоумен Владимир Зеленский не пойдёт в президенты, а если пойдёт, то Гончаренко наденет костюм клоуна в прямом эфире телевидения, что и пришлось ему сделать.

В 2015 году после отдыха на Карибских островах поехал в США в составе украинской делегации для участия в Национальном молитвенном завтраке, нацепив на шею галстук с надписью «God Stop Putin» («Господи, останови Путина»).

В 2016 году Гончаренко явился на очередную сессию ПАСЕ в футболке с надписью “Putin terrorist #1”.

В январе 2019 в кулуарах ПАСЕ нардеп вручил ведущей телеканала «Россия 1» Ольге Скабеевой два рулона туалетной бумаги с изображением Владимира Путина.

Фото из открытых источников