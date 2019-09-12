Нардеп Гончаренко: Меняем содержание учёных на содержание коров

Народный депутат Украины по одесскому избирательному округу №137 Алексей Гончаренко предлагает лишить финансирования Фонд президента Украины по поддержке научных и образовательных программ для молодёжи путём передачи средств на поддержку животноводства.

Цена вопроса — 1 миллиард гривен.

Нардеп подал в Верховную Раду Украины законопроект, в пояснительной записке к которому говорится об удручающем состоянии животноводства в стране, в то время как бюджетные деньги тратятся на обучение за границей, тем самым нарушается принцип справедливости.

«Если раньше корова была кормилицей крестьянской семьи, то сейчас она всё больше превращается в экзотическое животное, найти которую можно не на каждом крестьянском дворе», — сокрушается Гончаренко в документе.

Что же до фонда, у которого он предлагает забрать эти деньги, то тратить бюджетные деньги на то, чтобы заграничное образование получили другие граждане Украины, Гончаренко считает, «грубым нарушением основополагающего принципа справедливого и непредвзятого распределения общественного богатства».

Любопытно, что сам Гончаренко получил образование за границей, проходил там стажировку: в 2002-2005 годах учился в Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации в Москве, позже проходил стажировку в Парламенте Великобритании, в мэрии города Лутон и Национальном собрании Уэльса.

А вот аграрии народному депутату Гончаренко, что называется, не чужие — правда, лишь самые богатые и влиятельные из них. Как пишет ТАЙМЕР, в последние годы Гончаренко тесно сотрудничает с крупным аграрным бизнесменом Сергеем Паращенко, не без посредничества Гончаренко недавно ставшего председателем Одесского областного совета.