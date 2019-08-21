Самовыдвиженец Гончаренко присоединился к Порошенко

Самовыдвиженец Алексей Гончаренко присоединился к фракции политической партии «Европейская Солидарность», которая будет создана в Верховной Раде IХ созыва.

Такую информацию Укринформу подтвердила первый заместитель председателя Верховной Рады, будущий народный депутат от партии «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко.

«Да, эта информация соответствует действительности», — сказала Геращенко.

Как сообщала Одесса News, в предыдущем созыве ВР Гончаренко входил в президентскую фракцию «Блок Петра Порошенко», при этом Гончаренко был одним из заместителей её председателя. На внеочередных парламентских выборах, которые состоялись 21 апреля 2019 г., он участвовал как самовыдвиженец. Гончаренко одержал победу в одномандатном избирательном № 137 Одесской области.