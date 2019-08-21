В Одесской области за неделю заболели корью 12 человек

За последние семь дней в Украине корью заболели 203 человека, в т.ч. в Одесской области 12.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

«В течение 33-й недели 2019 года корью заболели 203 человека — 138 взрослых и 65 детей. С 10 по 16 августа больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киеве (39 больных: 33 взрослых и 6 детей), Киевской (22: 18 взрослых и 4 ребенка), Одесской (12: 7 взрослых и 5 детей), Черновицкой (12: 4 взрослых и 8 детей) и Харьковской (11: 9 взрослых и 2 ребенка) областях», — говорится в сообщении.

В Минздраве констатируют, что с началом нового учебного года уровень заболеваемости корью возрастёт.

«С началом учебного года заболеваемость снова возрастёт, особенно среди детей, поэтому важно защитить себя и сделать прививку ребёнку до начала обучения. Для надёжной защиты от болезни все дети должны своевременно получить как первую, так и вторую дозу вакцины против кори. Минздрав Украины вместе с Минобразования напоминают, что невакцинированные дети не смогут посещать детские сады и школы с другими учениками, за исключением детей, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации», — подчеркнули в ведомстве.

В Минздраве также сообщили, что с 28 декабря 2018 года до 16 августа 2019 г. корью заболели 57 301 человек — 27 039 взрослых и 30 262 ребенка, от осложнений кори умерли 18 человек. С лета 2017 года в Украине корью заболели более 115 000 человек, 39 из которых умерли.