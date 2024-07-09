Одесса готова принять у себя пациентов Киевской детской больницы «Охматдет»

Все детские медучреждения Одессы готовы принять у себя пациентов Киевской детской больницы «Охматдет», пострадавшей отр вражеского ракетного удара 8 июля.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что Одесса готова принять в своих медицинских учреждениях пациентов не только для проведения ургентных, но и плановых медицинских мероприятий.

«Одесса всегда рядом и готова помочь!», — говорится в сообщении.

Председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер сообщил, что и «Одесская область готова принять в областные и городские медицинские учреждения детей из «Охматдета». Сейчас готовы не менее 200 койко-мест. Но при необходимости примем столько, сколько нужно. Всем необходимым медучреждения обеспечены. Одещина рядом, несмотря ни на что».

Одесса News информировала о ракетном ударе врага 8 июля по Украине, в частности, по Киеву. Удар пришёлся по зданию «Охматдета», в результате которого, повреждены отделения токсикологии, где находились на диализе тяжелобольные дети, а также реанимационное, операционное, онкологическое отделения. Погибли 2 человека, 10 пострадали.

Следователи Службы безопасности Украины установили, что РФ для атаки на «Охматдет» использовала стратегическую крылатую ракету Х-101.

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