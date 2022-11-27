В бою за Украину погиб житель Одесской области Юрий Киосак, светлая ему память

Во время выполнения боевого задания в зоне проведения военных действий погиб уроженец села Белолесье Татарбунарской громады Одесской области Юрий Станиславович Киосак.

Об этом сообщает пресс-служба Татарбунарского городского совета в Facebook.

Погибший был военнослужащим Вооружённых Сил Украины.

Провести земляка в последнюю дорогу пришло почти всё село. Прощание с погибшим защитником прошло возле дома Юрия в Белолесье, в Свято-Покровском храме села, на местном кладбище.

Как сообщала Одесса News, 3 ноября во время боевой задачи под Донецком погиб житель Беляевки Одесской области Валерий Панасюк.

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Фото: Татарбунарский городской голова/Facebook

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