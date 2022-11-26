В бою за Украину погиб житель Одесской области Валерий Панасюк, светлая ему память

3 ноября во время боевой задачи под Донецком погиб житель Беляевки Одесской области Валерий Панасюк.

Защитнику было 43 года, — сообщает Bilyayivka.city.

Ещё два месяца назад, 3 сентября, Валерий отмечал свое 43-летие. Делал это в кругу своих побратимов, ведь в то время он находился на военных учениях. А на передовую, защищать Украину от российского нашествия отправился 27 октября.

По рассказам сестры погибшего защитника Анны, их отец был военным. И именно его служба привела их семью в Беляевку. Учился Валерий Панасюк в Беляевской первой школе, окончил там 11 классов. В мирной жизни имел профессию электрика и много лет работал по специальности. Был женат, у него осталась дочь.

В армии Валерий в молодости не служил. Не прошёл по состоянию здоровья. Но когда началась полномасштабная война, это не остановило его. Он стал добровольцем терробороны. Затем записался в ряды ВСУ.

«Отец, которого мы, к сожалению, тоже недавно потеряли, им бы гордился, – рассказала Анна. – Несколько месяцев брат проходил военные учения. Был немногословен. Его любимые слова, которые он всегда нам повторял, чтобы мы не волновались: всё нормально, всё под контролем. Затем написал, что с 27 октября он на фронте где-то под Донецком. А 5 ноября нам принесли страшное известие – сообщение, где было написано: погиб 3 ноября во время выполнения боевого задания. До сих пор не можем в это поверить…».

Как сообщала Одесса News, 1 ноября в бою на востоке Украины погиб командир бригады, уроженец Березовского района Одесской области Валентин Мизерака.

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Фото из семейного архива семьи Валерия Панасюка

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