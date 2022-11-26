В Одессу приехала делегация Верховного Комиссара ООН по делам беженцев

25 ноября начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко встретился с делегацией Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев во главе с представительницей в Украине Каролиной Линдхольм Биллинг.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Одесской областной военной администрации.

Начальник ООВА выразил благодарность команде УВКБ ООН в Украине за помощь, которую область получает от этой организации. В частности, в день приезда делегации регион получил несколько мощных генераторов, которые сразу же были переданы в лечебные учреждения региона.

Говоря о последствиях ракетных ударов по энергетической инфраструктуре страны, Максим Марченко подчеркнул, что ситуация в одесском регионе остаётся сложной, однако не критической, уже восстановлены водо- и теплоснабжение, продолжается работа по возобновлению энергетики в общинах, критические объекты инфраструктуры первыми заживлены электричеством, а также открыто несколько сотен «Пунктов Несокрушимости» по всей области.

Однако, по его словам, и в дальнейшем в области остаётся большая потребность в генераторах, особенно учитывая приближение зимнего периода и снижение температуры, а потому, подчеркнул Максим Марченко, поддержка наших международных партнёров необходима и крайне важна для населения.

Также в рамках встречи были обсуждены вопросы дальнейшей поддержки внутренне перемещённых лиц и их размещение в Одесской области, а также предоставление всесторонней поддержки и помощи населению на освобождённых территориях Херсонщины.

Каролина Линдхольм Биллинг заверила руководителя области, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине будет продолжать и дальше помогать Одесской области.

Стороны подписали Меморандум о взаимопонимании и договорились о дальнейшем активном сотрудничестве.

Как сообщала Одесса News, 25 октября начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко провёл встречу со старшим полевым координатором Агентства ООН по делам беженцев Пьером Камар.

Фото: ООВА

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