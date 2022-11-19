Кабмин разрешил физлицам ввоз генераторов и зарядных станций без уплаты пошлины

Кабинет Министров Украины на заседании 18 ноября принял протокольное решение об обеспечении беспрепятственного таможенного оформления электрогенераторов, трансформаторов, аккумуляторов и других энергогенерирующих средств для физлиц.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, сообщает Правительственный портал.

«Каждый украинец может без уплаты пошлины и НДС завезти в страну необходимые ему генераторы и зарядные станции. Поэтому принимаем протокольное решение об обеспечении беспрепятственного таможенного оформления этих товаров для физических лиц. Если кто-то на таможне будет чинить препятствия — призываю немедленно обращаться на горячую линию СБУ», — заявил он.

По словам Премьера, правительство получило жалобы на трудности с ввозом энергогенерирующих средств физлицами. Глава подчеркнул, что решение правительства об освобождении от уплаты НДС и ввозной пошлины товаров, улучшающих энергообеспечение, распространяется на всех и в том числе на физлиц.

Шмыгаль добавил, что только за 17 ноября, по данным таможни, в Украину было завезено 8577 генераторных установок.

Как сообщала Одесса News, из-за масштабных ракетных обстрелов энергосистема страны находится в сложном состоянии.

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