Кому в Одессе 2 октября отключат свет

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. Причина Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 9:00

2 октября 17:00

2 октября Заплан. 10 Апреля: 2, 3, 4, 5, 6, 8 9:00

16 сентября 18:00

16 октября Заплан. Асеева Юрия переулок: 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Балтская дорога: 37, 43, 43А, 45, 46, 47, 58А, 59, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Баркасный переулок: 1, 1а, 2, 4 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Героев пограничников: 1, 3, 7, 9, 11 9:00

2 октября 19:00

2 октября Авария Главная: 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5-5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Главная: 27А 9:00

2 октября 17:00

2 октября Заплан. Деревообделочный 4-й переулок: 2, 4, 6Б 9:00

2 октября 17:00

2 октября Заплан. Деревообделочный 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 6, 6а, 8 9:00

2 октября 17:00

2 октября Заплан. Деревообделочный 2-й переулок: 1, 2, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12а, 12б, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34 9:00

2 октября 17:00

2 октября Заплан. Деревообделочная: 79 9:00

2 октября 17:00

2 октября Заплан. Дидрихсона: 3, 5, 5а, 9, 11 9:00

16 сентября 18:00

16 октября Заплан. Днепровская: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Добровольского проспект: 4, 24, 24-1, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Донецкая: 1, 1А, 2, 3, 4 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Жевахова гора: 17, 19, 92, 94 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Закарпатская: 33, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209 9:00

2 октября 17:00

2 октября Заплан. Закарпатская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Звонкая: 28А 9:00

2 октября 17:00

2 октября Заплан. Звонкая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Зелёный проспект: 25, 27, 29, 31 9:00

2 октября 17:00

2 октября Заплан. Испанская (Землячки): 5а 9:00

2 октября 17:00

2 октября Заплан. Кавказский переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Кавказский переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8 9:00

2 октября 17:00

2 октября Заплан. Кавказская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Канатная: 101/2, 101А, 101Б, 101В 9:00

2 октября 18:00

2 октября Заплан. Карьерная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Керченская: 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Королёва Академика: 46, 50, 54, 56, 58, 60, 68, 68А 11:00

2 октября 15:00

2 октября Авария Космонавтов: 14, 16, 18 9:00

2 октября 17:00

2 октября Заплан. Краснова: 1, 3, 5, 7, 7А 9:00

2 октября 19:00

2 октября Авария Лейтенанта Шмидта: 19 9:00

2 октября 17:00

2 октября Заплан. Леси Украинки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Ломоносова: 13, 13а, 14, 15, 16, 18 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Люстдорфская дорога: 2Б, 4Б, 4В 9:00

2 октября 17:00

2 октября Заплан. 8 Марта 2-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. 8 Марта 3-й переулок: 4, 5, 6, 8, 10 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. 8 Марта 8-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. 8 Марта 5-й переулок: 4, 6, 8, 9 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. 8 Марта 9-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47-1 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. 8 Марта 4-я линия: 1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. 8 Марта 3-я линия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. 8 Марта 2-я линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. 8 Марта 1-я линия: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. 8 Марта 1-й переулок: 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Маразлиевская: 1а/Б, 1А, 1Б, 1аБ, 36, 38, 40/42 9:00

2 октября 18:00

2 октября Заплан. 8 Марта 4-й переулок: 2, 4, 6, 8, 10 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. 8 Марта 5-я линия: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. 8 Марта: 1, 2, 4, 6, 7-1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21-2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37-1, 37-2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. 8 Марта 7-й переулок: 5, 6, 7, 8, 9 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. 8 Марта 6-й переулок: 4, 8, 9, 10, 11 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. 8 Марта спуск: 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Матросова Александра переулок: 4, 5 9:00

2 октября 18:00

2 октября Заплан. Мечникова: 36, 36а 9:00

16 сентября 18:00

16 октября Заплан. Мичурина площадь: 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14-1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Мичурина: 21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Моторный 2-й переулок: 2, 4, 6А, 8А, 10, 12 9:00

2 октября 17:00

2 октября Заплан. Моторный 1-й переулок: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 18-А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 34, 35, 36, 38 9:00

2 октября 17:00

2 октября Заплан. Навигационный переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Огренича Николая (Чапаева): 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Отечественная: 33 9:00

2 октября 17:00

2 октября Заплан. Пантелеймоновская: 56 9:00

2 октября 17:00

2 октября Заплан. Парковая: 75д, 75Е, 77, 77а 9:00

2 октября 17:00

2 октября Заплан. Пестеля: 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 9:00

2 октября 17:00

2 октября Заплан. Пестеля переулок: 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 9:00

2 октября 17:00

2 октября Заплан. Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56 9:00

2 октября 17:00

2 октября Заплан. Почтовая: 70А, 72, 72е, 72У, 74, 80, 82, 84, 86 9:00

2 октября 17:00

2 октября Заплан. Прокатная: 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Промышленная: 1, 1а, 1б, 1в, 2а, 3, 3А, 4, 4б, 4в, 4г, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 9, 11, 12, 13, 13-19, 14, 15, 16, 18, 19а, 19б, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45а, 45б, 47, 49, 51, 53, 57а, 57в, 59, 61а, 61б, 63, 63Б, 65, 67, 69, 71, 73б, 75, 77, 79а, 79б, 81, 83, 85а, 85б, 87, 89, 91, 93, 95а, 95б, 97а, 97б, 99, 101, 103, 105, 107а, 107б, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125а, 125б 9:00

2 октября 17:00

2 октября Заплан. Прокатная: 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12 9:00

2 октября 17:00

2 октября Заплан. Ростовская: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Складская: 2, 2/4 9:00

2 октября 17:00

2 октября Заплан. Тракторная: 1, 3, 5, 7а, 9, 11, 13, 15, 15А, 17, 19, 19а, 19б, 21А, 23, 23А, 25, 27, 27А, 31, 33, 35, 37, 39, 39-А, 41, 43, 44, 45, 45-А, 46, 47, 48, 48А, 50, 50А, 51, 51а, 52, 54 9:00

2 октября 17:00

2 октября Заплан. Февральская: 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59 9:00

2 октября 17:00

2 октября Заплан. Февральская: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Февральский 2-й переулок: 1, 1А, 5, 7, 7а 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Февральский 1-й переулок: 1, 3, 5, 7 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Филатова Академика: 37, 39, 41 9:00

2 октября 17:00

2 октября Заплан. Флотский 2-й переулок: 3, 4, 8 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Флотский 1-й переулок: 5, 7, 7а 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Флотская: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Флотский 4-й переулок: 1 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Флотский 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 9:00

2 октября 17:00

2 октября Заплан. Хуторская: 95Е 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Чапаевский 3-й переулок: 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Чапаевский 1-й переулок: 7, 13а 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Чапаевский 9-й переулок: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Чапаевский 6-й переулок: 2, 6, 8, 8а, 10 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Чапаевский 2-й переулок: 1, 3, 6, 7 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Чапаевский 5-й переулок: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Чапаевский 8-й переулок: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Чернышевского: 1, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6/8, 10, 10/4, 12, 14, 16/18, 20/1, 22, 22/1, 22/2, 22/3, 24, 24а, 24Б, 26 9:00

2 октября 17:00

2 октября Заплан. Черноморский 6-й переулок: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10 9:00

2 октября 20:00

2 октября Заплан. Черноморская: 1 9:00

2 октября 18:00

2 октября Заплан.