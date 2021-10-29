Кто в Одессе на выходных 30-31 октября останется без света

30-31 октября в связи с проведением плановых и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение 30 октября будет прекращено по таким адресам:

1-я Пригородная улица, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, с 09:00 по 19:00

2-я Пригородная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 6А, 4а, 22А, 23А, 8А, 24А, 12а, 12Б, 12В, 30, 11а, 15- 17, 30А, 2А, 19а, 2Б, 15А, 7А, 35А, 13а, 36А, 4А, 50А, 40А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, с 09:00 по 19:00

4-я Пригородная улица, 4, 50/2, 16, 56, 1а, 11, 10, 12В, 12Г, 13, 19А, 12А, с 09:00 по 19:00

Александра Вронского улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 10А, 23А, 26, 21А, 50А, 45В, 45А, 44А, 7-9, 31/1, 31А, 44/1, 43б, 43А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, с 09:00 по 19:00

Маршала Бабаджаняна улица, 30, 32, 34, 36А, 38, 40, с 09:00 по 19:00

Маршала Малиновского улица, 96, 96А, 98, 102, 104, 106, 108, 108А, 110, с 09:00 по 19:00

Парашютный переулок, 1б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10А, 10б, 3Б, 24В, 24А, 22А, 16, 18, 20, 22, 24, 26, с 09:00 по 19:00

Спартаковская улица, 1, 3, 4, 5, 17В, 14б, 9А, 8а, 6, 25Б, 25в, 25г, 12а, 12б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, с 09:00 по 19:00

Спартаковский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 6а, 1Г, 1Д, 1е, 5а, 13, 1В, 23а, 20/8, 19-21, 16а, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, с 09:00 по 19:00

Якова Бреуса улица, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 69а, 76, 73/2, 73А, 70/1, 67а, 86/5, 77/3, 81А, 78а, 81/2, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, с 09:00 по 19:00.

31 октября света не будет по таким адресам:

2-й Артиллерийский переулок, 3, 3Г, 4А, 6, с 09:00 по 19:00

Армейская улица, 1, 3, 5, 7, 9, с 09:00 по 19:00

Гагарина проспект, 27, 27А, 29, 31, с 09:00 по 19:00

Лунный переулок, 1, 3, 4, 6, с 09:00 по 19:00

Маршала Говорова улица, 2, с 09:00 по 19:00

Пироговская улица, 3, 3А, 5, 13, 13/3, 13/4, 13/5, с 09:00 по 19:00

Сегедская улица, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6А, 6Б, 6к.А, 5а, 7А, 5б, 8А, 10, 9А, 2А, 12а, 11, 12, 523, 539, 554, 561, 589, 596, 5100, 5111, 5122, 5127, 5155, 5160, с 09:00 по 19:00.

Как сообщала Одесса News, 26 октября для обеспечения бесперебойной работы кислородной станции сотрудники ДТЭК «Одесские электросети» доставили в больницу на Ядова мощный электрогенератор.

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