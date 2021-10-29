В Овидиополе под утро сгорело кафе

29 октября в 4 часа 40 минут в Службу спасения поступило сообщение, что в посёлке Овидиополь, по улице Берегово, горит кафе.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, по прибытию к месту вызова пожарно-спасательного отделения 30-й государственной пожарно-спасательной части было обнаружено возгорание кровли одноэтажного здания кафе «Селена».

Отмечается, что спасатели пожар ликвидировали в 6 часов 3 минуты на площади 80 кв. м.

«Погибших и пострадавших нет. В результате пожара огнём повреждена крыша здания и бытовые помещения котельной. Не допущено распространение огня по всей площади здания», — говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекались от ГСЧС 8 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники, от местных пожарных команд «Великодолинское» и «Каролино-Бугаз» — по 3 работника и 1 единица техники.

Предварительной причиной пожара считается неправильное устройство твердотопливного котла.

Как сообщала Одесса News, 24 октября 2021 года одесские спасатели вынесли трёхлетнего ребёнка из горящей квартиры по ул.Новикова.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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