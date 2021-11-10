Одним ночным клубом в Одессе стало меньше — сгорел

В Одессе в ночь на 10 ноября на пляже «Дельфин» сгорел летний клуб True Man Hot Boat, уже законсервированный на зиму.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области на своей странице в Facebook.

«В 22:47 в Службу спасения сообщили о пожаре летней площадки клуба True Man Hot Boat по адресу: пляж «Дельфин» 3/2, Приморского района Одессы. По прибытии на место вызова спасатели установили возгорание открытым пламенем отдельно стоящего одноэтажного деревянного строения с открытыми террасами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар был локализован в 23:32 и ликвидирован в 00:15 на площади 400 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

От ГУ ГСЧС привлекались 6 единиц техники и 22 спасателя.

Одесса News сообщала р подробностях пожара, случившегося 8 ноября в квартире на 2-м этаже 5-этажного жилого дома по улице Ицхака Рабина, 51, в Одессе.

Фото: ГУ ГСЧС/Facebook, Укринформ

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