Одним ночным клубом в Одессе стало меньше — сгорел

В Одессе в ночь на 10 ноября на пляже «Дельфин» сгорел летний клуб True Man Hot Boat, уже законсервированный на зиму.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области на своей странице в Facebook.
«В 22:47 в Службу спасения сообщили о пожаре летней площадки клуба True Man Hot Boat по адресу: пляж «Дельфин» 3/2, Приморского района Одессы. По прибытии на место вызова спасатели установили возгорание открытым пламенем отдельно стоящего одноэтажного деревянного строения с открытыми террасами», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар был локализован в 23:32 и ликвидирован в 00:15 на площади 400 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
От ГУ ГСЧС привлекались 6 единиц техники и 22 спасателя.
Одесса News сообщала р подробностях пожара, случившегося 8 ноября в квартире на 2-м этаже 5-этажного жилого дома по улице Ицхака Рабина, 51, в Одессе.
Фото: ГУ ГСЧС/Facebook, Укринформ
Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod
Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat