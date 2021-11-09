Пожар в 5-этажке на Ицхака Рабина в Одессе: есть пострадавшие

8 ноября в 22 часа 8 минут в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в квартире на 2-м этаже 5-этажного жилого дома по улице Ицхака Рабина, 51, в Одессе.

По информации Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, во время тушения пожара была спасена и доставлена ​​каретой скорой медицинской помощи в состоянии средней тяжести с отравлением продуктами горения хозяйка квартиры 1951 года рождения и её соседка 1973 года рождения.

Отмечается, что из-за значительной задымленности спасатели работали в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения в составе звена газодымозащитной службы, которые с верхних этажей эвакуировали 7 человек.

Пожар был ликвидирован в 22.41 на площади 10 квадратных метров.

В результате пожара было повреждено домашнее имущество. Причина пожара и ущерб устанавливается.

«От ГСЧС привлекались 22 спасателя и 6 единиц пожарно-спасательной техники», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, 8 ноября в Киевском районе Одессы по проспекту Академика Глушко, 6Б, горела квартира на 6-м этаже девятиэтажного жилого дома.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod