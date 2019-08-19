Версия убийства при пожаре в одесском отеле не подтверждается

Результаты вскрытия тел всех девяти погибших в одесском отеле «Токио Стар» показали, что они скончались вследствие пожара.

Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на источники в полиции.

«Никаких признаков того, что трагедия была попыткой скрыть убийство, не обнаружено — на телах только характерные для пожара повреждения», — говорится в сообщении.

На рахунку страшної пожежі в готелі «Токіо Стар» вже дев’ять людських життів: під час огляду місця події виявлено обгоріле тіло ще одного загиблого. Десятеро постраждалих знаходяться у лікарні. Четверо з них — у критичному стані. Наразі заходи по з’ясуванню причини пожежі та встановленню осіб загиблих тривають. Опитуються свідки події, для вивчення з офісу готелю вилучено усю наявну документацію та сервер з відеоархівом, проводяться слідчі дії з власником готелю та представниками фірми, що встановлювала у готелі протипожежну сигналізацію. Щиро співчуваю рідним та близьким загиблих. Запевняю, що поліція зробить усе необхідне, щоб винні у цій трагедії понесли заслужене покарання. Geplaatst door Олег Бех op Zaterdag 17 augustus 2019

Отмечается, что отобраны образцы для лабораторных исследований. Имена погибших пока не разглашаются.

Одесские правоохранители задержали фактического владельца сгоревшей гостиницы «Токио стар» Вадима Чёрного и готовят ему подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, что повлекло гибель девяти человек (ч.2 ст.270 УК Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения.

В течение дня 18 августа обыски провели на всех объектах, принадлежащих Вадиму Чёрному, в том числе в гостинице «Зирка». Кроме самого бизнесмена, задержаны ещё три человека.

«В следственных действиях участвует СБУ. В «Токио» изъяли документы, деньги из сейфа на ресепшене, обыскали номера. Также обыскали принадлежащие Вадиму апартаменты, — говорит источник Думской из числа сотрудников отеля. — В «Зирке» обыски, насколько мне известно, ещё идут. Задержаны управляющая «Зиркой» Валентина Ивановна и двое техников, которые занимались проводкой и мелким ремонтом».

Работники горевшего отеля говорят, что пожар начался внизу, в помещении прачечной, и за считанные минуты распространился до верхнего этажа. Из возможных причин, кроме замыкания, называют некачественный ремонт (за несколько дней до пожара в районе прачечной работали с проводкой), и ненамеренный поджог.

«У нас в отеле есть маленькие комнаты без окон. Курить запрещено, но были нарушения этого запрета. От чего точно загорелось, никто пока не говорит», — говорят работники отеля.

Как сообщала Одесса News, следствие рассматривало три версии пожара в одесском отеле «Токио Стар»: нарушение пожарной безопасности, поджог с целью сокрытия убийства, короткое замыкание электрических сетей.