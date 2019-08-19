Ломаченко оказался легче своего будущего противника

Чемпион мира по версии WBA и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко и его соперник британец Люк Кэмпбелл прошли обязательную процедуру взвешивания за две недели до боя.

Об этом сообщается на странице Ломаченко в Instagram.

У боксёра из Белгород-Днестровского результат в 62,78 кг, а у Кэмпбелла зафиксировали 64,27 кг.

Как сообщала Одесса News, Ломаченко встретится с Кэмпбеллом 31 августа в Лондоне на арене О2. Это будет бой за пояса Ломаченко по версиям WBA, WBO, а также за вакантный пояс WBC в лёгком весе.