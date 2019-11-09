В Одесской области из-за тумана столкнулись рыбацкие судна, есть жертвы

В Одесской области из-за сильного тумана столкнулись рыболовецкие суда.

В результате аварии один рыбак погиб, ещё один — травмирован, сообщает сайт Нацполиции.

«Белгород-Днестровские правоохранители устанавливают обстоятельства столкновения двух рыболовецких судов на реке Глубокий Турунчук», — говорится в полицейской сводке.



Предварительно установлено, что плавсредства столкнулись из-за ограниченной видимости в тумане и отсутствия осветительных огней на одном из судов.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований согласно ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Фото: Нацполиция Одесской области